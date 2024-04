EdF ‍: Payet se blesse, coup dur dans la course aux JO

Dans : JO 2024.

Par Corentin Facy

Candidat déclaré pour faire partie de la liste de Thierry Henry aux Jeux Olympiques avec la France, Dimitri Payet s’est blessé au genou et va manquer la reprise du championnat brésilien.

Coup dur pour Dimitri Payet dans la course aux Jeux Olympiques. Auteur d’une première saison intéressante au Brésil avec Vasco de Gama, où il brille depuis son départ de Marseille, l’international français de 36 ans s’est blessé au genou. En effet, L’Equipe révèle que l’ancien capitaine de l’OM souffre d’une entorse du ligament collatéral du genou droit, une blessure qui va l’éloigner des terrains pendant quatre semaines et qui intervient au pire moment alors que le championnat brésilien allait reprendre ses droits le 13 avril.

Dimitri Payet dément avoir perdu 8 kilos au Brésil https://t.co/cJWon7rxWx — Foot01.com (@Foot01_com) March 8, 2024

Ce pépin physique tombe également mal vis-à-vis de l’Equipe de France alors qu’il y a un mois, Dimitri Payet se déclarait officiellement candidat pour participer aux Jeux Olympiques avec Thierry Henry, lequel a le droit à trois jokers de plus de 23 ans dans sa liste. « Il n'y a que trois places. Je suis à la disposition de la France. Je sais ce que c'est de jouer un Euro dans mon pays et c'était extraordinaire. En revanche, j'ignore ce que c'est de disputer les JO. En tant que Français, j'aimerais bien vivre une telle expérience. Ça me plairait oui. Je suis à la disposition de l'équipe de France » avait lancé Dimitri Payet, qui va être freiné dans cette course aux Jeux même s’il sera remis de sa blessure dans les temps pour retrouver du rythme avant l’annonce de la liste de Thierry Henry.