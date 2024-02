Messi snobe encore Paris, la France sort le champagne

Dans : JO 2024.

Par Mehdi Lunay

La qualification de l'Argentine pour les Jeux Olympiques de Paris offre la possibilité de revoir Messi dans la capitale française. Il peut faire partie des trois joueurs de plus de 23 ans sélectionnés. Néanmoins, Messi a d'autres priorités cet été.

Lionel Messi face à Kylian Mbappé cet été à Paris. Ce n'est pas un rêve mais bien un scénario possible pour le tournoi olympique de football. En début d'année 2024, l'Argentine a obtenu le droit de disputer les JO 2024 après un succès sur le rival brésilien 1-0. Les jeunes argentins iront en France comme trois joueurs de plus de 23 ans selon le règlement. De nombreux argentins aimeraient que Lionel Messi fasse partie des élus et aide l'Albiceleste à décrocher l'or olympique. Le sélectionneur des U23, Javier Mascherano, s'est joint au mouvement. « Je le répète, j’ai l’obligation de les inviter, lui et Angel (Di Maria). Un joueur comme Leo a la porte ouverte pour nous rejoindre, ensuite cela dépendra de lui et de ses engagements. Mais je vais parler à Léo », avait-il indiqué à la presse.

L'Inter Miami et la Copa America avant tout pour Messi

Malheureusement pour Mascherano, Lionel Messi a d'autres projets en tête cet été. Selon les informations de The Athletic, Messi ne compte pas disputer les JO 2024. Deux raisons expliquent ce choix : la volonté de se ménager à 36 ans alors qu'il a une Copa America à jouer avec l'Argentine aux Etats-Unis en juin-juillet. Ensuite, il veut se concentrer sur l'Inter Miami et aller chercher des trophées avec la franchise floridienne.

Logistically, it’s impossible for Lionel Messi to commit to the Copa América, the Olympics and the Leagues Cup.



A gold medal is certainly prestigious, but he doesn’t need two.@FelipeCar on why Inter Miami's star likely won’t join Argentina in Paris ⤵️https://t.co/rGjvd3ePTs — The Athletic (@TheAthletic) February 27, 2024

En effet, le 26 juillet prochain démarrera la coupe de la Ligue de la MLS. Un tournoi qui aura lieu en même temps que le tournoi olympique. Messi veut absolument y participer voire le gagner pour respecter sa franchise et la confiance accordée en le signant en compagnie de ses amis Alba, Suarez et Busquets. Ainsi, malgré de possibles envies de revanche vis-à-vis de Paris et de la France, Messi restera en Floride cet été. En plus, il a déjà gagné le titre olympique en 2008 à Pékin rendant sa présence en France vraiment inutile.