Karim Benzema aime la France, la polémique l'énerve

Par Claude Dautel

Karim Benzema a fait savoir via un échange avec une journaliste qu'il était à la disposition de l'équipe de France de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques de Paris.

Thierry Henry a visiblement choisi de profiter de la règle des trois joueurs ayant plus de 23 ans pour venir renforcer l'équipe de France olympique. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann n'étant probablement pas autorisés par le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, le sélectionneur des Espoirs va donc probablement devoir trouver d'autres attaquants, même s'il avoue ne pas avoir totalement abandonné. C'est dans ce contexte que l'on a appris mardi que Karim Benzema, qui a rejoint l'Arabie Saoudite l'été dernier, était tout à fait prêt à rejoindre l'équipe de France pour les JO de Paris, dont le tirage au sort aura lieu ce mercredi (20h sur France 3). Forcément, qui dit Karim Benzema dit retour des polémiques. Sur RMC, cela a donné lieu à un débat acharné, le Ballon d'Or 2022 ne laissant évidemment personne indifférent, surtout après ce qu'il s'était passé avant le début du Mondial au Qatar.

Karim Benzema dit oui à la France pour les JO ! https://t.co/88iLsFLeX3 — Foot01.com (@Foot01_com) March 19, 2024

Membre de l'émission Les Grandes Gueules, Mehdi Ghezzar a salué et défendu cette possibilité d'un retour de KB9 en équipe de France, malgré une saison ratée en Saudi Pro League. « On remet l’église au milieu du village. Ça fait du plaisir et ça fait du bien d’entendre Karim Benzema dire que ça lui ferait plaisir de jouer pour l’équipe de France et que ce n’est pas contre l’équipe de France qu’il a eu un problème il y a deux ans, mais c’était un problème avec le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. Je ne sais pas pourquoi, mais ça met une baffe à beaucoup de commentateurs ou de faux supporters qui ont critiqué Benzema et son attachement à son équipe nationale. Je pense que franchement c’est une belle revanche pour lui s’il fait les Jeux Olympiques de Paris. Il n’y a qu’en France qu’on peut douter de l’efficacité de la venue d’un mec qui a été Ballon d’Or en 2022. Dans tous les pays du monde, le Ballon d’Or c’est une icône. Ce n’est pas l’Euro 2024, ce sont les JO, le niveau est un peu plus bas. Pourquoi quand on parle de Benzema, cela donne de l’urticaire ? Il a quand même un potentiel connu et reconnu de tout le monde »,a confié celui qui avait été élu Grande Gueule de l'année 2023 par les auditeurs et téléspectateurs de ce talk-show très populaire.