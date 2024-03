Mbappé privé de JO, l'Elysée prêt à négocier avec Madrid

Dans : JO 2024.

Par Claude Dautel

Les dirigeants madrilènes ont prévenu qu'ils ne laisseraient pas leurs joueurs disputer les Jeux Olympiques. Mais du côté des autorités politiques françaises, on pourrait faire pression notamment pour Kylian Mbappé.

Florentino Perez le sait, son équipe doit faire une tournée aux Etats-Unis et le président du Real Madrid a l’intention d’avoir la totalité de son effectif pour cette opération sportive et commerciale, spécialement ses futurs renforts au mercato. C’est pour cela, notamment, que les dirigeants madrilènes ont prévenu plusieurs fédérations que cet été ils ne pourront pas compter sur les joueurs madrilènes pour éventuellement disputer les Jeux Olympiques à Paris. Si côté français cela peut concerner Mendy, Camavinga ou Tchouaméni, il est surtout évident que les regards se tournent vers Kylian Mbappé, dont la signature chez les Merengue est certaine lorsque son contrat sera terminé avec le PSG. Perez a donc été clair, les joueurs actuels ou à venir du Real Madrid seront à la disposition de Carlon Ancelotti cet été. Sauf que Mbappé pourrait faire l'objet d'un traitement à part, les JO étant un rendez-vous très particulier dans notre pays.

Macron veut Mbappé aux JO 2024

Andrés Onrubia, correspondant du quotidien sportif AS à Paris, affirme que si le Real Madrid a été très clair avec la Fédération Française de Football, le dossier Kylian Mbappé est en passe de devenir une « affaire d’État » en France. Notre confrère rappelle qu'Emmanuel Macron souhaite que les Jeux Olympiques 2024 tournent à une démonstration de force pour notre pays et qu'un record de médailles soit établi à cette occasion. Et le président de la République pourrait intervenir directement dans ce dossier, en mettant son pouvoir dans la balance afin que Florentino Perez finisse par libérer l'attaquant français pour les JO de Paris.

« La politique française a déjà montré ces dernières années, notamment avec Mbappé, qu'elle pouvait exercer son influence dans le football. En 2022, sans aller plus loin, le président de la République, Emmanuel Macron, s'est impliqué dans les négociations pour le renouvellement avec le Paris Saint-Germain du capitaine de l'équipe de France (...) Macron est également attentif à la situation de Mbappé en 2024. Le Président de la République estime que la France peut décrocher l'or dans le tournoi olympique de football et pour y parvenir, Henry, sélectionneur des moins de 23 ans, doit diriger l'équipe la plus compétitive possible (...) La politique n'a pas encore dit son dernier mot et pourrait faire pression pour voir Mbappé, dans des Jeux Olympiques où l'or est devenu une priorité absolue au plus haut niveau », prévient notre confrère, qui pense que tout n'est pas définitivement réglé dans ce dossier.

D'ici là, le Real Madrid doit probablement espérer que le PSG, version Kylian Mbappé, éliminera le Barça en Ligue des champions, afin de donner un avant-goût de ce qui attend les Catalans lors des saisons à venir. Et cela même si de son côté Manchester City pourrait aussi faire pleurer les supporters madrilènes, la venue de l'attaquant français la saison prochaine étant l'espoir de renouer avec des jours meilleurs en Ligue des champions. Et cela, Emmanuel Macron ne pourra rien y changer.