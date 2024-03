JO 2024 ‍: Sur quelle chaîne et à quelle heure a lieu le tirage du tournoi de foot ‍?

Dans : JO 2024.

Par Claude Dautel

Le tournoi de football des Jeux Olympiques de Paris 2024 sera un des événements majeurs de l'été prochain. Le tirage au sort des groupes permettra d'en savoir plus pour l'équipe de France masculine et son homologue féminine.



- Le tirage au sort des compétitions de Football des Jeux de Paris 2024 se déroulera le mercredi 20 mars 2024, au siège du Comité des Jeux Olympiques de Paris 2024 à Saint-Denis.

- Il sera effectué de 20 heures à 21h10 dans le cadre d’un show télévisé produit par France Télévisions et diffusé sur France 3, en présence notamment de Tony Estanguet, Président de Paris 2024, des sélectionneurs des équipes de France olympiques masculine et féminine de Football, Thierry Henry et Hervé Renard, ainsi que de sélectionneurs d’équipes qualifiées, et de nombreuses personnalités du monde du Football, à l’image d’Arsène Wenger, Youri Djorkaeff, Olivier Dacourt, et des joueurs de l’équipe de France championne olympique 1984 de Football.

- Le tirage au sort sera effectué par Javier Saviola (ARG, champion olympique 2004 de Football), Didier Drogba (CIV, vainqueur de la Ligue des Champions 2012), Stéphanie Labbé (CAN, championne olympique 2020 de Football) et Marie-José Perec (championne olympique du 400m en 1992 et 1996, et du 200m en 1996).