Paris 2024 ‍: Griezmann, Mbappé et Giroud avec la France ‍!

Dans : JO 2024.

Par Claude Dautel

Les règles des Jeux Olympiques permettent de convoquer trois joueurs de plus de 23 ans et Thierry Henry a bien l'intention d'en profiter. Le sélectionneur des Espoirs a même déjà choisi les trois joueurs qu'il souhaite retenir l'été prochain.

Le tournoi de football masculin des JO de Paris 2024 se déroulera du 24 juillet au 9 août prochain dans plusieurs stades français, la finale ayant lieu à 18h au Parc des Princes. Et trois ans après la débâcle des Jeux Olympiques de Tokyo, l'équipe tricolore veut briller sur ses terres et vise clairement la médaille d'or. Pour renforcer les Espoirs, Thierry Henry a le droit de retenir trois joueurs âgés de plus de 23 ans, et forcément, le champion du monde 1998 n'a que l'embarras du choix compte tenu des stars déjà présentes chez les Bleus. Avant même de savoir si les clubs concernés seront d'accord, le sélectionneur de l'équipe de France olympique aurait déjà fait son choix, révèle Le Parisien. Les trois heureux élus sont Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Olivier Giroud, trois attaquants.

La France visera l'or lors de ses JO de Paris

Le mercredi 20 mars prochain, c'est au siège du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris qu'aura lieu le tirage au sort des quatre groupes du tournoi, sachant déjà que la France sera dans le groupe A, et cela marquera le début d'un timing très précis pour Thierry Henry. Car le sélectionneur national va avoir une très lourde tâche s'il veut retenir Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Olivier Giroud, c'est celle de convaincre les clubs concernés de laisser le joueur concerné libre.

Le tournoi olympique n'est en effet pas considéré comme une date FIFA et les clubs peuvent refuser de libérer un joueur sans aucun problème. Si pour Antoine Griezmann il faudra obtenir l'accord de Diego Simeone et de l'Atlético de Madrid, pour Kylian Mbappé et Olivier Giroud c'est plus flou. L'attaquant de l'AC Milan arrive à la fin de son contrat et n'a pas encore tranché sur son avenir, Mbappé est, lui aussi, sur le départ du PSG et va signer au Real Madrid. Carlo Ancelotti devra donc donner son accord pour laisser la star française au service de son pays, alors que l'attaquant de 25 ans jouera également l'Euro 2024 avant le tournoi olympique.

Une image vaut mille mots, voici les 2 affiches officielles de nos Jeux : une Olympique et une Paralympique.

Ensemble, elles forment une seule et même grande histoire, celle de #Paris2024 🖼️ pic.twitter.com/7oxay5uSz2 — Paris 2024 (@Paris2024) March 4, 2024

Nos confrères du Parisien précisent que « les discussions ont démarré dans le plus grand secret avec certains joueurs, et leurs clubs, pour garantir au staff olympique une équipe compétitive. » On ne sait toutefois pas si le Real Madrdi est concerné par ses négociations, même si l'on peut penser que Kylian Mbappé a intégré cette exigence aux conditions de son futur contrat. Avide de trophée, le champion du monde 2018 a toujours dit qu'il souhaitait participer aux Jeux Olympiques de Paris, l'idée d'enchaîner une victoire dans l'Euro 2024 puis une médaille d'or aux JO 2024 étant forcément tentante pour celui qui rêve de gagner le Ballon d'Or. Nul doute qu'un doublé estival avec la France pourrait le propulser vers ce trophée, surtout si le PSG va assez loin en Ligue des champions. Il ne reste qu'à connaître l'avis de Florentino Perez.