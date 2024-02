Rabiot de retour, le coup énorme tenté par le PSG

Dans : JO 2024.

Par Corentin Facy

Le PSG est très intéressé par un retour d’Adrien Rabiot en tant que joueur libre lors du prochain mercato, même si la concurrence sera très rude pour s’offrir l’international français.

Malgré le départ de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain sera très ambitieux lors du prochain mercato. Le club de la capitale souhaite justement profiter de la masse salariale qui sera économisée grâce au départ à venir de l’international français pour se renforcer dans toutes les lignes. L’objectif est de recruter un défenseur, un milieu et un attaquant de classe mondiale afin de passer un cap en Ligue des Champions et de créer une équipe complète et compétitive. Au milieu de terrain, un joueur plait beaucoup à l’état-major parisien et il s’agit d’une vielle connaissance des supporters du PSG puisque l’on parle ici d’Adrien Rabiot. En fin de contrat avec la Juventus Turin à la fin de la saison, le vice-champion du monde 2022 est une cible de premier ordre de Nasser Al-Khelaïfi dans l’optique de la saison 2024-2025 selon le compte PSG Inside Actu.

« Il y a eu un rendez-vous entre les dirigeants du PSG et les représentants du joueur pour Adrien Rabiot dernièrement, début février. Paris essaie de le faire revenir depuis l'année dernière. Sachant qu'il est libre, c'est un gros avantage pour le club. Malheureusement, d'autres clubs sont sur lui comme le FC Barcelone, Manchester United ou l’AC Milan » a publié le compte insider, pour qui le PSG va tenter le très gros coup avec Adrien Rabiot lors de ce mercato hivernal. Il est certain que récupérer un joueur de ce niveau pour zéro euro serait magnifique pour le club de la capitale, mais la concurrence sera féroce et elle risque de s’accentuer dans les semaines à venir. Car à n’en pas douter, les cadors de Premier League vont se manifester à leur tour les uns après les autres pour tenter de recruter Adrien Rabiot. Au PSG de se montrer le plus persuasif afin de réaliser un premier coup magistral lors de ce mercato estival.