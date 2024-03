France ‍: Hervé Renard refuse de prolonger après les JO

Dans : JO 2024.

Par Claude Dautel

Un an après avoir recruté Hervé Renard pour entraîner l'équipe de France féminine, la FFF peut déjà se mettre en quête d'un nouveau sélectionneur. Le technicien quittera les Bleues dès la fin des Jeux Olympiques.

On l'avait bien compris lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations, Hervé Renard était prêt à quitter son poste à la tête de l'équipe de France féminine, au point même d'avoir envisagé de partir diriger quelques semaines pour assurer l'intérim à la tête de l'équipe de Côte d'Ivoire à la place de Jean-Louis Gasset. Mais finalement, les deux fédérations concernées par cette opération n'avaient pas trouvé d'accord. Cependant, le signal envoyé n'était pas très bon et ce mercredi, le président de la Fédération Française de Football a définitivement confirmé qu'Hervé Renard l'a prévenu de son départ une fois que le tournoi olympique sera terminé l'été prochain. Philippe Diallo ne fait pas durer le suspense sur ce thème, il va falloir trouver un nouveau sélectionneur.

Renard ne prolongera pas avec la France

Celui qui avait contribué à déboulonner Corinne Diacre de son rôle de sélectionneuse de l'équipe de France, a reçu le message d'Hervé Renard cinq sur cinq. « Hervé a un contrat qui s'arrête après les JO fin août 2024 et il a fait savoir qu'il n'était pas certain du tout qu'il reste après. Il est mobilisé sur les Jeux et ensuite, il regarde pour son avenir, a expliqué, dans un entretien accordé au Figaro, Philippe Diallo, qui a fini par préciser que l’actuel coach des féminines l’avait bien prévenu qu’il n’allait pas prolonger son contrat avec la Fédération Française de Football. C’est son souhait d'aller au bout de sa mission et de ne pas la poursuivre.» En espérant que cette courte aventure sur le banc des Bleues se termine bien pour celui qui a connu premier gros échec lors de la finale de la Ligue des Nations où la France a été balayée par l'Espagne.