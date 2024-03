Kylian Mbappé va renoncer aux Jeux Olympiques ‍!

Dans : JO 2024.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé est en train de se rendre à l'évidence. Que ce soit avec le Real Madrid, au sujet de sa forme physique ou du calendrier, disputer les Jeux Olympiques de Paris cet été sera quasiment impossible.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024, ce sera très probablement sans Kylian Mbappé. Ce jeudi, L’Equipe évoque pour la première fois la quasi-certitude de voir l’attaquant français être contraint de renoncer à la participation de son rêve olympique, en dépit de son envie de disputer le tournoi de football qui le fait tant saliver, avec une possible médaille d’or à la clé qui lui permettrait d’écrire un peu plus son histoire. Cela d’autant plus que Thierry Henry a récemment émis le désir de compter sur lui pour emmener son équipe des Espoirs sur la plus haute marche du podium.

Mbappé veut être performant d'entrée avec le Real

Mais la réalité est en train de brutalement rattraper Kylian Mbappé, alors qu’il finalise les négociations avec le Real Madrid en vue de son contrat. Bien sûr, le Français pourrait très bien forcer les choses en expliquant que cette occasion ne se représenterait pas une deuxième fois dans sa vie, et que cela valait bien le sacrifice du début de saison avec son futur club. Mais à l’heure où les négociations se tendent, l’ancien monégasque est lucide. Il craint également l’enchainement de l’Euro avec les JO, le fait d’être privé de vacances et donc de repos, et l’envie d’être performant pour ses débuts avec le maillot merengue, plutôt que d’attendre septembre voire octobre avant de montrer ses qualités.

Le fait qu’il quitte le PSG a littéralement freiné la possibilité de le voir jouer avec la France lors de Paris 2024. Le Real Madrid n’a pas spécialement envie de lui faire de faveur d’entrée de jeu juste pour le remercier de sa signature. Et si Mbappé doit faire un choix, c’est bien celui de se préparer et de se donner à fond pour l’Euro 2024, que la France n’a plus remporté depuis 2000. Résultat, selon L’Equipe, si le Real Madrid a été tenu au courant de sa volonté de disputer les JO, Florentino Pérez sait que Mbappé n’ira pas au bras de fer pour cela, et privilégiera un bon début de saison avec le club espagnol plutôt qu’une saison à rallonge avec une nouvelle compétition en plein mois d’août.

Même Didier Deschamps aurait laissé entendre qu’un été avec double dose de compétition pourrait être ravageur pour la suite de la carrière de ses meilleurs joueurs. Malgré l’envie, la raison risque de passer devant, surtout qu’aucun club n’est obligé de libérer ses joueurs pour ce tournoi qui n’est pas une date FIFA. De quoi éloigner Kylian Mbappé du maillot tricolore pour les JO, ce qui semblait encore impensable il y a quelques mois de cela.