120ME, Mbappé a vendu sa place pour les JO de Paris

Dans : JO 2024.

Par Claude Dautel

Le Real Madrid ne veut pas céder à ses joueurs et Kylian Mbappé, s'il signe avec le club espagnol, ne jouera donc pas les Jeux Olympiques de Paris avec l'équipe de France. Mais tout a un prix.

C'est via un courrier que cette semaine, le Real Madrid a prévenu la Fédération Française de Football qu'il n'allait pas mettre ses internationaux tricolores à disposition de Thierry Henry pour disputer les Jeux Olympiques l'été prochain. Et si Florentino Perez n'a pas nommé Kylian Mbappé, puisque ce dernier n'a pas encore officiellement signé, il est clairement précisé que cela concernera l'ensemble des internationaux sélectionnables qui seront sous contrat avec le club espagnol. La France n'aura pas le monopole de cette décision, parce qu'il en ira de même avec d'autres internationaux éventuellement concernés. Nombreux sont ceux qui sont déçus de ne pas voir Kylian Mbappé tenter de ramener une médaille d'or à la France, et cela même si en novembre dernier, en marge du match entre la France et le Gibraltar, le champion du monde 2018 avait reconnu : « J’ai toujours voulu jouer les JO, c'est un rêve. Maintenant, ce n'est pas moi qui décide, je ne forcerai pas, c'est mon employeur qui décide. Ce sera un plaisir de les jouer, mais sinon tant pis. » Cependant, dans ce dossier, il y a un facteur qui compte, c'est l'argent.

Mbappé n'est pas en position de force

A ce jour, Kylian Mbappé est toujours un joueur du PSG, même s'il a prévenu Nasser Al-Khelaifi qu'il partait libre en fin de saison, et Vincent Duluc précisait cette semaine dans L'Equipe que les négociations salariales étaient très dures entre le Real Madrid et le clan Mbappé. Le journaliste du quotidien sportif précisait même que pour s'offrir la star française du Paris Saint-Germain, libre de tout contrat, Florentino Perez va lâcher une prime à la signature de 120 millions d'euros. Pour Damien Degorre, tout a un prix et le joueur français de 25 ans n'a pas la totalité des atouts dans les mains. « Si les négociations sont déjà serrées d’un point de vue sur le plan économique, Mbappé sait aussi qu’aujourd’hui, il est en position de faiblesse vis-à-vis du Real Madrid. Il ne peut pas imposer son point de vue. Le Real sait que Mbappé veut venir, le PSG est au courant que Mbappé va partir, donc il faut que Mbappé lâche un peu sur quelque chose… », a expliqué notre confrère dans L'Equipe du Soir. Et Bernard Lions d'aller dans le même sens que son collègue : « On a l’impression que Kylian Mbappé va renoncer à faire les JO en France à Paris pour des questions d’argent. » De quoi faire bondir Raymond Domenech.

Domenech mécontent contre Mbappé

Le Real fait une grande annonce, Mbappé et la France vont pleurer https://t.co/Bc0F5pD7oI — Foot01.com (@Foot01_com) March 14, 2024

Pour l'ancien sélectionneur national français, il est tout de même regrettable que Kylian Mbappé n'ait pas tapé du poing sur la table afin de réaliser son « rêve de jouer les JO » lors de ses négociations avec Florentino Perez. « Kylian parle de rêve avec les Jeux Olympiques et qu’il s’assoie dessus aussi facilement, aussi tranquillement, quelque part ça me dérange. Les JO, c’est tous les quatre ans, le Real Madrid ce sera pendant quatre ans ou même plus. Tous les ans, il y sera. Les JO il ne les jouera qu’une fois, c’est une occasion exceptionnelle. Vu le poids qu’il a, il pouvait dire : « C’est une priorité les Jeux Olympiques, vous me prenez ou vous ne me prenez pas ? Après, il pouvait discuter…OK il change de boîte, mais c’est le joueur phare, Neymar les a faits et les a gagnés. Je trouve dommage qu'il n'impose pas les JO. » Pour Thierry Henry, il n'y a donc plus de débat, il faudra faire sans Mbappé, en espérant que d'autres clubs, notamment l'Atlético Madrid, ne fasse pas de même avec ses joueurs français, sachant que les Jeux Olympiques ne sont pas une date FIFA et que les pays ne peuvent s'opposer aux clubs.