JO 2024 ‍: Wendie Renard porte-drapeau, il y a un seul hic

Dans : JO 2024.

Par Corentin Facy

N’ayant jamais disputé les Jeux Olympiques, Kylian Mbappé ne sera pas le porte-drapeau de la France cet été. En revanche, la candidature de Wendie Renard est à prendre au sérieux.

Ce ne sera pas Kylian Mbappé, mais le futur porte-drapeau de l’Equipe de France aux Jeux Olympiques pourrait bel et bien avoir un lien avec le football. Il faut se tourner vers l’équipe féminine puisque selon les informations de RMC Sport, le nom de Wendie Renard ressort fortement et n’est pas loin de faire l’unanimité à la Fédération française de football pour être la candidate du football. Pour rappel, la FFF a jusqu’au 31 mai pour soumettre un nom de footballeur ou footballeuse au comité olympique, qui décidera ensuite de l’identité du porte-drapeau en fonction des candidatures reçues en provenance des différentes fédérations sportives.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Équipe de France féminine 🇫🇷 (@equipedefrancef)

Avec 155 sélections au compteur avec les Bleues et un palmarès colossal en club, Wendie Renard est légitime. Elle dispose en plus de nombreux soutiens à la Fédération, de Philippe Diallo à Jean-Michel Aulas. La candidature de la défenseuse de l’OL est d’autant plus logique et légitime qu’il sera impossible pour la FFF de trouver un potentiel porte-drapeau dans l’équipe masculine dirigée par Thierry Henry puisque parmi les joueurs pressentis pour disputer les JO 2024, aucun n’a déjà participé à cette compétition. Or, il s’agit d’une condition non négociable pour être porte-drapeau. « Si j'ai la chance d'être porte-drapeau, ce sera avec fierté, mais on va déjà se concentrer à essayer de ramener la plus belle des médailles lors de ces Jeux olympiques » a de son côté fait savoir Wendie Renard, interrogée par Canal + sur cette éventualité qui prend de plus en plus d’épaisseur au fil des semaines. Seule voix discordante chez ceux qui voudraient voir une sportive exemplaire avec ce rôle, le fait qu'elle ait annoncé en février 2023 lâcher l'équipe de France pour prendre sa retraite, dans une manoeuvre qui avait pour but de faire sauter la sélectionneuse Corinne Diacre, ce qui a fonctionné et a provoqué ensuite son retour.