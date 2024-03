JO 2024 ‍: La polémique Aya Nakamura révolte ce champion du monde

Dans : JO 2024.

Par Corentin Facy

A l’approche des Jeux Olympiques 2024 à Paris, la chanteuse Aya Nakamura se retrouve dans la polémique alors que le président de la République, Emmanuel Macron, souhaite qu’elle chante lors de la cérémonie d’ouverture.

Insultes à caractère racistes, sondage d’opinions défavorables… Aya Nakamura est dans la tourmente. La chanteuse française la plus écoutée à l’étranger a été plébiscitée par Emmanuel Macron pour chanter lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Mais cette idée ne plait pas à tout le monde. Les récents sondages montrent que les Français ne sont pas favorables à l’idée de voir la chanteuse de pop-urbaine représenter la France pour cette occasion unique. Plus grave encore, des insultes racistes ont été lâchées sur les réseaux sociaux mais aussi sur les bords de la Seine à travers des banderoles écœurantes.

Vous pouvez être raciste mais pas sourd 🧏.. C’est sa qui vous fait mal ! Je deviens un sujet d’état numéro 1 en débats ect mais je vous dois quoi en vrai ? Kedal https://t.co/rgnGeAAOfD — Aya Nakamura (@AyaNakamuraa) March 10, 2024

De quoi révolter un champion du monde de football 1998. Interrogé par France Info, Lilian Thuram a condamné les insultes à l’encontre d’Aya Nakamura et a défendu la chanteuse. « Je pense que la question a été mal posée. Si vous posez la question ‘est-ce que pour les JO, vous devez faire chanter la chanteuse française la plus connue dans le monde ?’, je pense que la majorité des gens vont répondre oui. Comme c’est la meilleure, elle mérite de représenter la France » a d’abord lancé l’ancien défenseur de l’Equipe de France, avant de poursuivre.

Lilian Thuram dégoûté par le racisme en France

« La grande majorité des gens ne connaissent pas cette chanteuse. Ils ne savent même pas que c’est une égérie mondiale de L’Oréal, par exemple. Nous sommes en train de parler d’une star mondiale. On a l’impression que nous sommes en train de parler d’une petite artiste qui viendrait de la banlieue. Vous voyez ce que je veux dire ? C’est ça qui est extrêmement grave et extrêmement méprisant. Nous devons simplement être lucides, il y a du racisme en France » a conclu Lilian Thuram, révolté et écœuré. La question est maintenant de savoir si malgré cette polémique et les critiques dont elle a été la cible, Aya Nakamura se produira lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris, comme le souhaite Emmanuel Macron. La chanteuse compte bien en être en tout cas si l'offre devait se faire officiellement.