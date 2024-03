JO ‍: Les clubs français se rebellent, Thierry Henry va galérer

Dans : JO 2024.

Par Corentin Facy

Cet été, Thierry Henry espère disposer d’une Equipe de France compétitive lors des Jeux Olympiques. Pour cela, il compte sur les clubs français, lesquels semblent prêts à laisser leurs joueurs... à certaines conditions.

Le casse-tête de la composition de la liste de l’Equipe de France pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 va bientôt devenir la préoccupation principale de Thierry Henry. Le sélectionneur des Bleuets sait qu’il sera particulièrement difficile de convaincre des clubs étrangers de libérer leurs joueurs sur une date qui n’est pas bloquée par la FIFA. Le Real Madrid n’a par exemple aucunement l’intention de libérer Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, en attendant de savoir si Kylian Mbappé sera autorisé à participer aux Jeux Olympiques.

JO : Thierry Henry trahi par Arsenal, le nouveau coup dur https://t.co/nBr9QT510x — Foot01.com (@Foot01_com) March 17, 2024

Fort heureusement, Thierry Henry devrait pouvoir compter sur davantage de facilités avec les joueurs qui jouent en Ligue 1. Et pour cause, RMC rappelle que les présidents des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont été sensibilisés à la cause olympique et tous les clubs se sont engagés à mettre leurs joueurs à disposition. En revanche, plusieurs questions se posent pour les clubs français. La radio explique par exemple que lors qu’une réunion en visioconférence entre la FFF et les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, une question cruciale s’est posée. Quid des joueurs qui évoluent dans un club qualifié pour un tour préliminaire de coupe d’Europe, lequel se disputerait pendant les Jeux Olympiques ?

Le casse-tête de la liste olympique pour Thierry Henry

Dans ce cas de figure, il se pourrait que certains présidents refusent de libérer leurs joueurs. Des questions sur la durée totale de la mise à disposition pour l’Equipe de France olympique ainsi que sur le nombre de joueurs à libérer par club au maximum ont été posées. Car s’ils ont été sensibilisés à la cause, les clubs professionnels ne feront pas n’importe quoi avec leurs joueurs, notamment si une qualification européenne est en jeu en même temps que les Jeux Olympiques. RMC ajoute par ailleurs que la FFF a envoyé un courriel aux clubs étrangers afin de les sensibiliser eux aussi, mais il ne sera pas simple de convaincre Arsenal pour William Saliba, le Real Madrid pour Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga ou encore l’Atlético de Madrid pour Antoine Griezmann par exemple. Thierry Henry, qui a assuré qu’il serait pugnace et convaincant, a du pain sur la planche.