Les Français aux JO, Thierry Henry va pleurer

Par Adrien Barbet

À quelques mois du début des JO 2024 à Paris, l'éventuelle participation de Kylian Mbappé est plus que douteuse. Didier Deschamps a prévenu Thierry Henry qu'il sera très compliqué de convaincre les clubs étrangers de lâcher leurs joueurs pour cette compétition.

Avec les JO en France, à Paris, pour la première fois depuis 100 ans, les clubs français vont sans aucun doute se ranger derrière Thierry Henry, sélectionneur de l'équipe de France espoirs et qui sera donc aux manettes pour l'épreuve masculine de football. Toutefois, les JO ne sont pas affiliés avec la FIFA. Ce sont donc les clubs qui choisissent si les joueurs peuvent participer ou non à la compétition. Sachant que quelques jours avant le début des Jeux, l'Euro se tiendra en Allemagne, il y a de fortes chances pour que les clubs refusent de céder leurs joueurs, qui devraient normalement se préparer à la reprise des championnats nationaux. Comme cela a été le cas en 2021, à Tokyo, où Sylvain Ripoll avait essuyé de nombreux refus. Didier Deschamps a prévenu Thierry Henry. Pour convaincre les clubs français, cela devrait être facile, mais pour les équipes étrangères, beaucoup moins.

Deschamps pessimiste, souhaite du courage à Henry

Dernière liste de la 𝗦𝗲́𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗨𝟮𝟯 avant celle des Jeux Olympiques 🗒



Les Bleuets de Thierry Henry se déplaceront à Châteauroux puis à Sochaux pour 2 matchs de préparation 👊



🗓 22 mars (18h30) : 🆚 Côte d'Ivoire 🇨🇮

🗓 25 mars (21h05) : 🆚 Etats-Unis 🇺🇸 pic.twitter.com/ApPqtwe6yr — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 14, 2024

« Si Thierry décide de prendre un joueur et que son club est d’accord, il sera dans son équipe. L’objectif commun de la fédération, de Thierry et de moi-même est d’avoir la meilleure équipe possible. N’oublions pas ce qui s’est passé aux derniers JO, la situation dans laquelle s’est retrouvé Sylvain Ripoll. Et c’était la faute des clubs français. Avec les Jeux olympiques en France, les clubs français vont être sensibilisés. Les clubs étrangers, eux, ça va leur passer au-dessus de la tête. C’est très difficile, sur un plan psychologique et physique, d’enchaîner deux compétitions comme ça sur un été, avec un championnat qui va commencer derrière. Mais l’objectif reste le même : avoir la meilleure équipe possible. Je souhaite beaucoup de courage à Titi » a évoqué l'entraîneur des Bleus en conférence de presse. Les trois joueurs pressentis pour être appelé par Thierry Henry sont Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Les deux premiers jouent à l'étranger, tandis que le troisième est en passe de quitter Paris pour rejoindre le Real Madrid. La participation des trois attaquants français aux JO est donc plus que compromise. Le casse-tête de Thierry Henry se poursuit encore.