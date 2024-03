JO ‍: Thierry Henry trahi par Arsenal, le nouveau coup dur

Dans : JO 2024.

Par Adrien Barbet

À quelques mois des Jeux olympiques de Paris, Thierry Henry est d'ores et déjà face à un casse-tête pour constituer le groupe de l'équipe de France. Arsenal ne lui fera aucun cadeau malgré son statut de légende du club.

Récemment, les participations de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Olivier Giroud aux JO 2024 ont été remises en cause. Didier Deschamps l'affirme lui-même, il est très difficile d'enchaîner deux compétitions internationales de haut niveau, sur une courte période. Si les joueurs veulent forcément participer à cette édition parisienne des Jeux, la décision finale revient aux clubs respectifs, au grand dam de Thierry Henry, sélectionneur de l'équipe de France des espoirs, et qui sera le coach des Bleuets pour l'épreuve masculine de football. Si l'ancien attaquant français a le droit de convoquer seulement trois joueurs plus âgés de 23 ans, il possède un vivier de talents immense à sa disposition. Notamment en défense, avec un certain William Saliba, 22 ans. Toutefois, Arsenal pourrait mettre des bâtons dans les roues de sa légende.

Arsenal fait un sale coup à Thierry Henry

D'après les informations du journal The Mirror, les Gunners ont le dernier choix concernant la participation de Saliba aux JO. Et le journal anglais affirme qu'il y a très peu de chances pour que l'ancien joueur de l'OM obtienne l'aval d'Arsenal. L'Euro se déroule du 14 juin au 14 juillet, tandis que les JO démarrent le 24 juillet. La finale se tient le 9 août. Autrement dit, cela semble compliqué pour enchaîner les deux tournois. De plus, la première journée de la Premier League est prévue pour le week-end du 16 août. Si Saliba n'est pas compté dans le quota des joueurs âgés aux JO, il devrait selon toute vraisemblance être sélectionné par Didier Deschamps pour participer à l'Euro. Arsenal ne sera sûrement pas enclin à laisser le défenseur central enchaîner les deux compétitions, surtout que la France a l'ambition de gagner les deux. Encore un coup dur pour Thierry Henry.