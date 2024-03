Karim Benzema dit oui à la France pour les JO ‍!

Dans : JO 2024.

Par Guillaume Conte

Et si l'attaquant vedette de la France dans la course à la médaille d'or était un certain Karim Benzema. Le joueur d'Al-Ittihad est intéressé à l'idée de remporter ce nouveau défi.

C’est l’info inattendue de cette soirée, Karim Benzema répondrait favorablement si on devait le convoquer pour aider la France à remporter la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris cet été. Il y a bien sûr beaucoup de chemin à faire avant une telle éventualité, mais Thierry Henry a envie d’avoir des renforts de poids en attaque, et il sait que les présences de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann seront très difficiles à obtenir car il faut l’accord de leur club respectif. Et même si le Real Madrid, futur probable club de Mbappé, ouvrait la porte, l’attaquant actuellement au PSG pourrait aussi se concentrer sur la récupération après l’Euro et la bonne préparation de sa première saison chez les Merengue.

Autant dire qu’aucune solution ne peut être encore totalement écartée, alors que Thierry Henry rêve de présenter une équipe compétitive, soit tout le contraire du visage affiché par la France aux JO de Tokyo en 2021. Journaliste pour La Chaine L’Equipe, Virginie Sainsily a confié avoir discuté avec Karim Benzema, et notamment de la possibilité de disputer le tournoi de football à Paris cet été. Et l’ancien lyonnais a répondu par l’affirmative, laissant toutefois largement comprendre que cela ne dépendait pas de lui, mais de la volonté du sélectionneur.

Benzema laisse le soin à Henry de trancher

« A titre personnel, c’est un joueur que j’aimerais voir beaucoup représenter la France aux JO. C’est le dernier Ballon d’Or français et il est toujours en activité. Je lui ai posé la question tout simplement parce qu’on échange de temps en temps. Je lui ai demandé si l’idée d’y participer lui plairait. Et il m’a répondu ‘pourquoi pas, bien sûr, ça peut être top’, en précisant que la décision ne lui revenait pas. Lui en tout cas est ouvert à l’idée et c’est quelque chose qui lui plairait » a livré la journaliste à propos donc de ce placement inattendu de candidature pour les Jeux Olympiques d’un attaquant français de prestige. Ce dernier reste toutefois sur une dernière aventure ratée avec les Bleus au Mondial 2022, qu’il avait quitté par la petite porte en raison d’une blessure qu’il n’estimait pas aussi grave au point de provoquer son forfait. L’occasion de réparer tout ça l’été prochain ? La bouteille à la mer est en tout cas lancée.