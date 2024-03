France ‍: Mbappé, Griezmann et Giroud aux JO, il stoppe le délire

Dans : JO 2024.

Par Adrien Barbet

Récemment, la possibilité de voir aux JO un trio d'attaque composé de Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Antoine Griezmann a été évoquée. Pour Bertrand Latour, c'est plutôt un rêve de Thierry Henry.

En tant que sélectionneur de l'équipe de France espoirs, c'est Thierry Henry qui va s'occuper des Bleus pour les JO 2024, qui vont se dérouler à Paris. La dernière fois que la compétition a eu lieu en France, l'été, c'était il y a 100 ans. Forcément, tous les joueurs rêvent d'y participer pour marquer l'histoire. Thierry Henry a le droit de sélectionner trois joueurs de plus de 23 ans. Le journal Le Parisien a expliqué que Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Antoine Griezmann pourraient être les trois élus. Néanmoins, les joueurs doivent obtenir l'autorisation de leur club pour participer aux JO puisque la compétition n'est pas affiliée à la FIFA. Avec l'Euro 2024 en Allemagne juste avant, Bertrand Latour estime qu'il est très peu probable que ce trio soit réellement aligné à Paris.

La France est à la disposition d'Henry, pas l'Europe

💬@LatourBertrand : "l'identité des joueurs ne me choque pas. Je serais plus prudent au niveau de la compatibilité et de la possibilité."



Notre journaliste serait emballé à l'idée de voir #Mbappé, #Griezmann et #Giroud aux #JO, mais ne pense pas que cela puisse se réaliser.🤔… pic.twitter.com/qOEXwFUALi — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 12, 2024

« Il y a encore beaucoup d’inconnus avant que les trois ne disputent les JO. D’une manière générale, ça va être très difficile pour les joueurs d’enchaîner. L’Euro se termine dix jours avant. Les clubs français vont facilement libérer leurs joueurs. L’identité des joueurs ne me choque pas. Je serais plus prudent au niveau de la compatibilité et de la possibilité » a affirmé le chroniqueur dans l'émission l'Équipe de Choc, visiblement pessimiste quant à la participation des trois attaquants aux JO. Lors de la dernière édition, Sylvain Ripoll avait fait appel à Florian Thauvin, Téji Savanier et André-Pierre Gignac. Sans grande réussite. Thierry Henry a un incroyable vivre de talents à sa disposition. Reste à savoir s'il pourra convaincre les clubs européens de libérer leurs joueurs.