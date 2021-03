Twitter : Canuti et Janot se clashent sur Keylor Navas

Dans : Info.

Mercredi soir, Keylor Navas a sorti une prestation héroïque à l’occasion du choc entre le PSG et Barcelone en Ligue des Champions (1-1).

Impuissant sur la frappe monumentale de Lionel Messi peu avant la mi-temps, le gardien costaricien a en revanche effectué une dizaine d’arrêts décisifs contre Ousmane Dembélé, Jordi Alba et consorts. Chaud comme la braise, Keylor Navas était un véritable mur pour les attaquants du FC Barcelone et a grandement contribué à la qualification du PSG. Un match XXL qui n’est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux, où Jérémie Janot a notamment tenu à féliciter Keylor Navas.

Romain Canuti et Jérémie Janot, le clash

« Si Navas avait 17 ans aujourd’hui dans un centre de formation il serait pas gardé à 90 % car il a pas le profil pour le haut niveau ... il ne mesure que 1m83 . Pour un gardien c’est pas la taille qui compte mais savoir si tu es à la hauteur ou pas… » a publié l’ex-portier de Saint-Etienne, actuellement entraîneur des gardiens de Valenciennes. Un tweet qui n’a pas manque de faire réagir le journaliste du Phocéen, Romain Canuti. « C’est vrai. Mais toi t’étais quand même très très nul, n’essaie même pas sur un malentendu de te mettre dans la même catégorie ».

Il n’en fallait pas plus pour énerver un Jérémie Janot visiblement très agacé d’être critiqué de la sorte par l’influenceur marseillais. « Venant d’un scribouillard aussi claqué que toi je le prends pour un véritable compliment . Même au niveau journaliste t’es en DH . T’as même pas fait une pige à TELEFOOT tellement tu es à la ramasse mon Rabiot de wish ». Comme quoi, même la prestation d’un gardien qui met tout le monde d’accord peut diviser les amateurs de football. La preuve que tout est possible avec ce sport qui déchaîne tant de passions.