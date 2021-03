PSG : Pierre Ménès demande une statue pour Navas

Dans : PSG.

Keylor Navas, gardien de but du Paris Saint-Germain a été élu homme du match face au Barça. Et c'est mérité comme l'avoue Pierre Ménès.

Héroïque lors du match retour contre Barcelone, ce mercredi au Parc des Princes, le gardien costaricien du PSG a fini par écoeurer les attaquants du FC Barcelone. Et même si Lionel Messi lui a planté un but d'extra-terrestre, Keylor Navas s'est vengé en repoussant un penalty de la star argentine juste avant la pause. Pour Pierre Ménès, au sein d'une équipe parisienne à la dérive, Navas mérite d'être la star du soir. « Faudra songer à faire une statue à Navas. Sans lui le Barça aurait déjà fait son retour. Première période indigne du PSG », a lancé, via Twitter, le consultant de Canal+, qui avait parié sur une qualification du Paris SG mais avec une victoire du Barça. Keylor Navas lui a donné tort en partie.