TV : Pierre Ménès sanctionné, réponse imminente !

Dans : Info.

A la suite du documentaire « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste », Pierre Ménès a été écarté de l’antenne de Canal +.

Il est reproché à Pierre Ménès d’avoir eu un comportement sexiste avec Isabelle Moreau et Marie Portolano. Dans la tourmente des réseaux sociaux, le consultant de Canal + a provisoirement été écarté de l’antenne et notamment de l’émission phare de la chaîne, le Canal Football Club. Dans un communiqué, le groupe Vivendi avait expliqué qu’une enquête interne avait été lancée à l’encontre de Pierre Ménès afin de déterminer si oui ou non, cela avait du sens de le sanctionner durement. Lors d’un récent comité social et économique, la direction de Canal + a indiqué que l’enquête touchait à sa fin et devrait aboutir fin juin, selon les informations du site Les Jours.

Dans son dernier article, le média relaie une nouvelle fois l’ambiance très étrange qui règne au service des sports de Canal +, où la purge ne faiblit pas depuis le sketch de Sébastien Thoen, qui avait parodié C-News et son présentateur vedette Pascal Praud. « On voit bien que du moment qu’ils ont de l’argent à dépenser pour essayer de faire taire le maximum de gens, c’est clairement la stratégie. Ils ne s’embarrassent plus à essayer de trouver des choses à vous reprocher » glisse un journaliste du service des sports, dont les accusations ne manqueront pas de faire du bruit. Reste maintenant à voir ce qui sera décidé en ce qui concerne Pierre Ménès, dont l’absence est moins visible avec la fin de la Ligue 1 et l’arrêt du Canal Football Club durant l’été. Les amateurs de football guetteront la reprise avec curiosité, notamment pour savoir si le chroniqueur aura repris sa place aux côtés de Laure Boulleau et d’Hervé Mathoux sur le plateau de l’émission du dimanche soir.