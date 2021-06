TV : Le gros coup de L'Equipe avec la Copa America

Dans : Info.

Dans un communiqué publié ce mardi, L’Equipe indique qu’il diffusera l’intégralité de la Copa America au Brésil du 13 juin au 10 juillet.

Voici un joli coup télévisuel signé L’Equipe. Contre toute attente, le groupe a informé qu’il avait obtenu les droits TV de la Copa America, qu’il diffusera sur son application, sur son site et sur sa chaîne. « la compétition sera diffusée en intégralité (28 matches) et en direct sur la plateforme Live du site et de l'application L'Équipe. Cela débutera le dimanche 13 juin à Brasilia, avec le match d'ouverture Brésil-Venezuela, programmé à 18 heures heure locale (23 heures en France). Par ailleurs, la majorité des matches de cette Copa America sera rediffusée le lendemain sur la chaîne L'Équipe, à 11h30 et 15h30. Une soirée en prime time est également prévue le vendredi 25 juin autour de l'événement » fait savoir L’Equipe, qui précise que les matchs seront commentées par Candice Rolland, Didier Roustan, Raphaël Sebaoun, Luigi Colange et Antoine Morin.