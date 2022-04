Mino Raiola n'est pas mort, Ibrahimovic à son chevet

Dans : Info.

Atteint d’une maladie pulmonaire, Mino Raiola a été annoncé mort par la presse italienne jeudi après-midi. Une information rapidement démentie…

L’agent de Paul Pogba, d’Erling Haaland ou encore de Zlatan Ibrahimovic n’est pas décédé. En revanche, Mino Raiola se trouve bel et bien dans un état critique. Jeudi après-midi, le chef de l’unité de soins intensifs de l’hôpital San Raffaele, où se trouve actuellement l’homme d’affaires italien, s’est dit indigné par les rumeurs qui circulent autour de l’état de santé de Mino Raiola. « Je suis indigné par les appels téléphoniques de pseudo-journalistes qui spéculent sur la vie d’un homme qui se bat » a lancé Alberto Zangrillo alors que Mino Raiola a démenti lui-même sa mort sur Twitter. Cela étant, l’agent surpuissant du football mondial se trouve bien dans un état critique, au point que Zlatan Ibrahimovic se soit rendu personnellement à son chevet au cours des dernières heures selon les informations de la Gazzetta dello Sport.

Ibrahimovic au chevet de Raiola à l'hôpital

Les deux hommes entretiennent une relation très forte dans la mesure où Mino Raiola représente les intérêts de Zlatan Ibrahimovic depuis de longues années. En ce sens, il était normal pour l’attaquant de l’AC Milan de soutenir Mino Raiola, d’autant que l’agent italien est hospitalisé dans la ville où réside l’ex-attaquant du Paris Saint-Germain. Sous contrat avec l’Adana Demirspor en Turquie, Mario Balotelli a également témoigné son soutien à Mino Raiola, mais sur les réseaux sociaux pour sa part. « Je t'aime. Reste fort, Mino » a publié l’ancien attaquant de Manchester City et de l’Olympique de Marseille. Pour l’heure, aucune information complémentaire n’a été communiquée au sujet de l’état de santé de Mino Raiola, lequel était jeudi entre la vie et la mort selon les informations de la presse italienne. Le 12 janvier dernier, l’agent de Paul Pogba avait réalisé des examens médicaux ayant nécessité un anesthésie. Sans que l’on en sache réellement plus sur l’état de santé de Mino Raiola.