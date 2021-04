Médias : Smaïl Bouabdellah sur L’Equipe, en attendant Canal+

Dans : Info.

Absent des écrans depuis la fin de son aventure chez Téléfoot, qui a cessé de diffuser en février dernier, Smaïl Bouabdellah va reprendre du service. Le présentateur a en effet annoncé son arrivée à La Chaîne L’Equipe pour couvrir l’Euro cet été. Cette nouvelle expérience, qui débutera le 31 mai et qui prendra fin le 11 juillet, lui permettra d’animer une quotidienne baptisée « 13h Smaïl » du lundi au vendredi de 13h à 17h. Une opportunité qui emballe déjà le journaliste.

« Marc Las (responsable de la rédaction) et Jérôme Saporito (directeur du pôle télé de L'Équipe) m'ont sollicité et j'ai tout de suite été séduit, a confié l’ancien présentateur de beIN Sports. Il y avait l'idée de proposer une émission conviviale et cela m'a plu. On va parler de tactique, d'histoire de l'Euro et on suivra évidemment l'actualité des Bleus avec les conférences de presse et les entraînements en direct. Parler de foot de manière positive, tout en essayant de le décrypter et de l'analyser, c'est ce que j'aime. » Selon L’Equipe, même s’il dément tout contact, Smaïl Bouabdellah serait dans le viseur de Canal+ pour la saison prochaine.