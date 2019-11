Info : Hatem Ben Arfa songe à prendre sa retraite !

Dans : Info.

Noël approche et, aussi fou que cela puisse paraître, Hatem Ben Arfa est toujours sans club depuis la fin de son aventure avec le Stade Rennais en juin 2019.

Pourtant, l’international tricolore a été contacté par de nombreux clubs ces derniers mois : le Bétis Séville, le FC Séville, l’Espanyol Barcelone, la Sampdoria de Gênes, Le Havre, le FC Nantes… Tous ont tenté le coup, mais aucun n’a convaincu Hatem Ben Arfa de rechausser les crampons. La dernière rumeur en date, celle menant au Genoa, semble néanmoins extrêmement sérieuse. En effet, l’équipe entraînée par Thiago Motta souhaite recruter l’ancien attaquant de l’OL et de l’OM.

Et visiblement, ce sera le Genoa… ou la retraite pour Hatem Ben Arfa. Effectivement, France Football affirme dans ses colonnes que l’ex meneur de jeu du Stade Rennais a d’ores et déjà expliqué à son entourage qu’il ne signera que pour un projet qui le ferait vibrer. Et qui si ce dernier n’arrivait pas, alors il pourrait officiellement mettre un terme à sa carrière. Cela en surprendrait plus d’un, alors que Ben Arfa n’a que 32 ans et qu’il a prouvé à certains moments la saison dernière en Ligue 1 sous les couleurs du Stade Rennais qu’il avait encore largement le niveau technique pour évoluer en première division européenne. Reste maintenant à voir si un accord contractuel et financier sera trouvé avec le Genoa de Thiago Motta en Italie…