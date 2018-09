Foot : Le Ballon d'Or aura sa version féminine dès 2018 !

Dans : Info.

Créateur du Ballon d'Or, France-Football a annoncé ce lundi que ce trophée aura désormais sa version féminine et que le 3 décembre prochain on connaîtra la première footballeuse lauréate du Ballon d'Or.

« Les prétendantes au premier trophée se disputeront, d'abord, une place parmi les quinze nommées retenues (révélées le 8 octobre en même temps que la liste des trente joueurs pour le Ballon d’Or masculin). L'officialisation de ce premier Ballon d'Or féminin (ainsi que le Ballon d'Or masculin et le Trophée Kopa récompensant le meilleur jeune de moins de 21 ans désigné par les anciens lauréats du Ballon d'Or) interviendra le 3 décembre à l'occasion d'un grand gala », précise l'hebdomadaire footballistique au sujet de ce trophée, qui évidemment fait répondre à The Best, le prix que la FIFA décerne aux meilleurs joueurs et joueuses.