La rumeur Shakira, Casillas calme Piqué

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Apparu parmi les followers de Shakira sur Instagram, Iker Casillas a fait l’objet de rumeurs selon lesquelles il serait en couple avec l’ex-femme de Gerard Piqué. De quoi agacer l’ancien gardien qui s’est lâché sur le réseau social.

Sortie autoritaire de la part d’Iker Casillas ! Ces derniers jours, l’ancien gardien de but a vu son nom alimenter la rubrique people. L’Espagnol a eu le malheur de suivre Shakira sur Instagram, ce qui n'a pas échappé à certains médias à l’affût de ce genre de détail. Du coup, des rumeurs l’ont rapidement annoncé en couple avec l’artiste colombienne.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Shakira (@shakira)

Le portier emblématique du Real Madrid, sans doute habitué aux fausses informations pendant sa carrière, aurait pu laisser couler et passer à autre chose. Mais l’information l’a agacé et obligé à intervenir à sa manière. « Tocate las narices... Tocate las narices... », a lâché Iker Casillas dans une expression espagnole que l’on pourrait traduire par « allez vous faire foutre ». Et le gardien retraité ne s’est pas arrêté là. Toujours sur le même réseau social, l’ex-international espagnol a imaginé une discussion entre les journalistes qui ont balancé cette rumeur.

« Dans une rédaction :

- Iker suit Shakira sur Instagram

- Ça veut dire qu'ils sont ensemble !

- On invente l'information ?

- T'as pas les couilles !

- Attends je vais le faire. »

Si le principal intéressé a tenu à démentir de cette manière, c’est peut-être afin d’éviter tout problème avec Gerard Piqué. Le défenseur central du FC Barcelone n’aurait peut-être pas apprécié de voir son ancien rival en club, et coéquipier en sélection, fréquenter son ex-femme. Pour rappel, le Blaugrana s’est séparé de Shakira, mère de ses deux enfants, en juin dernier après 12 ans de relation. Ces informations people représentent malheureusement la seule actualité de Gerard Piqué, absent des plans de son entraîneur Xavi au Barça cette saison.