Emiliano Sala : Une révélation capitale dans l’enquête

Dans : Info, FC Nantes.

Une enquête est désormais en cours pour connaître les raisons du crash aérien qui a causé le décès d’Emiliano Sala, ce 21 janvier dernier dans la Manche.

Beaucoup de zones d’ombre demeurent dans cette investigation, qui doit faire la lumière sur un drame très médiatisé, mais également permettre au club de Cardiff d’y voir plus clair. Car pour le moment, la formation galloise n’a toujours pas réglé le transfert de l’attaquant argentin, attendant de connaître tous les tenants de cette aventure pour respecter son engagement de payer la somme due au FC Nantes. Et dans le cadre de cette enquête, il s’agira bien évidemment de savoir si tout était en règle en ce qui concerne le Piper Malibu dans lequel Emiliano Sala avait si peur de voyager, même si les contrôles techniques de base avaient été effectués.

Cet avion piloté par David Ibbotson, qui n’avait pas de licence commerciale pour être rémunéré pour un tel vol, va donc être au cœur de l’enquête. Et The Telegraph annonce que l’identité des propriétaires du monomoteur a été transmise par la société qui s’est occupée de l’immatriculation, tout en refusant de rendre les noms des propriétaires publics. Les enquêteurs vont pouvoir ainsi poser quelques questions aux propriétaires sur leur manière d’entretenir leurs avions et tenter de comprendre comment un pilote non autorisé à transporter des voyageurs pour de l’argent a pu récupérer Emiliano Sala pour une traversée de la Manche mise sur pied par des intermédiaires de ce transfert, la famille McKay.