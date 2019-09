Embrouille avec Pierre Ménès, Rothen se raccroche aux branches

Dans : Info, PSG.

La passe d’armes de cette semaine chez les consultants concerne Pierre Ménès et Jérôme Rothen.

Ce dernier avait critiqué la venue de Mauro Icardi, estimant que ce n’était pas une solution si intéressante que cela pour le PSG, que cela pouvait amener des conflits dans le vestiaire et qu’il y avait d’autres problèmes plus urgents à gérer à d’autres postes. De quoi faire pester Pierre Ménès, qui a accusé l’ancien joueur du PSG de n’être jamais content, avant que les débats ne s’enveniment. Mais le consultant de RMC a tenu à préciser le fond de sa pensée, notamment sur l’origine de l’embrouille, qui partait en fait du manque de condition physique de l’Argentin selon Rothen.

« Dire qu’il fallait Icardi car Cavani et Mbappé sont blessés, c’est une grosse connerie et c’est pour ça que je me suis clashé avec Pierre Ménès. On me dit que je ne suis jamais content car sans Icardi, on jouerait avec Choupo-Moting contre le Real, etc. Mais il faut arrêter de croire que Mauro Icardi va se remettre à l’endroit physiquement en quinze jours, et qu’il va être capable de faire un grand match contre le Real Madrid. Il ne faut pas déconner, c’est un grand joueur mais il faut lui laisser le temps », a livré l’ancienne patte gauche, pour qui le PSG s’est trompé en ne prenant pas un joueur capable d’avoir un impact immédiat sur l’équipe.