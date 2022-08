Daniel Riolo s'explique après son carton rouge

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Après le match entre le PSG et Montpellier samedi soir, le compte du journaliste Daniel Riolo a été suspendu sur Twitter.

Suivi par plusieurs dizaines de milliers de followers sur Twitter, Daniel Riolo a été suspendu après le match nul entre le Paris Saint-Germain et Montpellier. Très actif sur le réseau social, le journaliste de RMC avait dans un premier temps donné son avis sur l’embrouille entre Neymar et Kylian Mbappé. « Les supporters du PSG qui soutiennent Neymar après 3 pauvres matches en oubliant le mal qu’il a fait au club et se plaignent de Mbappé sont à mon sens au niveau 0 du supporterisme. Ces gens-là sont destinés à être des cocus à vie » a écrit le consultant de l’After Foot avec virulence. Une publication qui n’a pas plu aux fans de Neymar, à tel point que quelques heures plus tard, Daniel Riolo a été suspendu par Twitter. Pour quelle raison précisément ? Il semblerait que le journaliste ait insulté certains de ses followers en message privé.

Daniel Riolo se défend... sur Instagram

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Daniel Riolo (@danielriolo1)

Via son compte Instagram, Daniel Riolo a confirmé cette version mais s'est défendu. Selon lui, il a surtout été la cible d'insultes très violentes, ainsi que sa famille « Suspendu de Twitter parce que certains pensent qu’on peut insulter une personne et sa famille en estimant que parce qu’elle est connue elle ne peut pas répondre mais juste subir ! Quelle honte. Jamais je n’ai insulté sans l’avoir été très lourdement avant. Faut-il répondre ? Se défendre ? C’est la seule question » s’est indigné Daniel Riolo, affirmant qu’il a été insulté par plusieurs supporters et qu’il s’est simplement défendu en répondant au même niveau que les attaques subies. Reste que pour Twitter, une célébrité certifiée comme c’est le cas de Daniel Riolo doit se contenter d’ignorer les haters et de les bloquer et ne doit surtout pas tomber dans leur jeu en insultant à son tour. Daniel Riolo est tombé dans le piège et a donc été suspendu. Le journaliste espère cependant que cela ne sera que temporaire afin de récupérer son compte et ses abonnés.