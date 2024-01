Neymar au secours de Dani Alves, il signe un gros chèque

Dans : Info.

Par Corentin Facy

Accusé par une jeune femme de l’avoir agressé sexuellement dans une boite de nuit fin 2022, Dani Alves va recevoir l’aide de Neymar pour se défendre.

Dans un mois, Dani Alves sera fixé sur son sort. Accusé de viol par une jeune femme pour des supposés faits en 2022, l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain encourt jusqu’à neuf ans de prison en Espagne. Dans l’attente de son procès, Dani Alves organise sa défense et l’ex-latéral droit du FC Barcelone et du PSG peut compter sur le soutien inattendu de Neymar. Coéquipier de Dani Alves durant cinq saisons ainsi qu’en sélection brésilienne, l’actuel meneur de jeu d’Al-Hilal en Arabie Saoudite va apporter son soutien financier à Dani Alves selon UOL Esporte. Le média brésilien dévoile que Dani Alves a directement contacté le « Ney » afin de lui demander une aide financière et juridique dans l’optique du procès qui l’attend au mois de février.

Neymar offre 150.000 euros à Dani Alves pour sa défense

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Neymar a répondu de manière positive à la requête de Dani Alves puisque son père Neymar Senior va verser 150.000 euros à la défense de l’ancien joueur du FC Barcelone, une somme utilisée en partie pour payer des dommages et intérêts, ce qui peut aider à aboutir à une condamnation moins lourde pour l'ancienne star de la Seleçao. Une information qui ne manquera pas de faire réagir alors que Neymar a, lui aussi, été cité dans plusieurs affaires judiciaires au cours de sa carrière. Nul doute que de son côté, Dani Alves sera très reconnaissant vis-à-vis de son ancien coéquipier et ami, lui qui a bien évidemment largement les moyens de s'offrir une telle dépense. Mais pour rappel, le parquet en Espagne a réclamé neuf ans de prison à l’encontre de Dani Alves, qui n'a pas accès à ses biens à l'étranger, et ne pouvait donc pas fournir les moyens financiers pour cela. Autant dire qu’il va falloir une défense en fer pour éviter une grosse peine du côté de l’ancien latéral de Sao Paulo.