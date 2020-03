Coronavirus : Le foot à huis clos jusqu'au mois de septembre ?

Dans : Info.

Officiellement à l’arrêt depuis une semaine en raison de la pandémie du coronavirus, le football français ne sait pas encore quand il reprendra ses droits.

La priorité est bien évidemment la situation sanitaire dans laquelle se trouve le pays et pour que les choses s’arrangent, il est absolument nécessaire que chaque citoyen reste autant que possible chez soi. La reprise de la Ligue 1, ce n’est donc pas pour tout de suite. Et pour le professeur Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Tenon à Paris, il y a peu de chances de revoir des matchs de football en public avant le mois… de septembre.

« Ça me paraît difficile. Jusqu'à cet été, l’épidémie de coronavirus Covic-19 va diminuer mais pas disparaître totalement, donc il y aura une gestion à avoir. De plus, tout un tas de personnels de la sécurité civile, les policiers, les soignants, vont être épuisés, alors je ne vois pas comment on pourrait tout d'un coup remettre 5.000 personnes dans une enceinte fermée » a indiqué sur RMC ce médecin, pour qui il ne faut donc pas s’attendre à revoir le Parc des Princes, l’Orange Vélodrome, le Groupama Stadium ou les autres enceintes de Ligue 1 pleines dans les prochaines semaines. Pour rappel, c’est ce mardi que l’UEFA doit décider du report d’un an de l’Euro, ce qui donnerait alors la possibilité aux différentes compétitions nationales et européennes (Ligue des Champions et Europa League) d’aller à leur terme. A condition bien-sûr que la situation sanitaire s'améliore alors que le Président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé lundi soir à 20h que les déplacements des Français devaient être limités au maximum durant les 15 prochains jours.