Officiel : La France confinée à partir de mardi midi pour 15 jours

Dans une intervention en direct de l'Elysée, le Président de la République a annoncé ce lundi soir que la population française devait être confinée à partir de mardi midi et pendant au moins deux semaines.

Engagée dans la bataille contre l’épidémie de coronavirus, la France a franchi un cap supplémentaire ce lundi soir. En effet, dans un discours solennel, Emmanuel Macron a indiqué que dès ce mardi midi, et pour au moins les deux prochaines semaine, la population devra limiter ses déplacements au strict minimum à savoir faire ses courses, aller chez le médecin ou le pharmacien, se rendre au travail pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement et éventuellement faire une petite activité physique. « Les regroupements familiaux ou amicaux ne seront plus permis », a indiqué le chef de l'Etat, qui dans le même temps a indiqué que le second tour des élections municipales était repoussé et que les frontières entre les pays en dehors de l'Union Européenne et les autres pays du monde étaient fermées, sauf pour nos compatriotes qui souhaitaient rentrer en France.