Après Man City, Benzema veut renverser le clan Eric Zemmour

Dans : Info.

Par Eric Bethsy

Décisif dans la qualification du Real Madrid pour la finale de la Ligue des Champions, Karim Benzema s’attaque à une affaire bien différente. L’avant-centre français poursuit Damien Rieu en justice pour diffamation publique, le militant du parti d’Eric Zemmour l’ayant cité dans des tweets accusateurs.

Karim Benzema attaque sur tous les terrains. Passeur décisif et buteur contre Manchester City (3-1, a.p.) mercredi, l’avant-centre du Real Madrid a joué un rôle majeur dans la qualification pour la finale de la Ligue des Champions. Mais le Français n’a pas fini de se battre. Outre sa condamnation dans l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, pour laquelle il a fait appel, le Merengue a décidé de porter plainte contre Damien Rieu pour diffamation publique.

Intéressant de découvrir que @benzema fréquente l’imam Nourdine Mamoune qui vient d’être perquisitionné... 😏

Vivement que la Justice s’intéresse aussi au financement des mosquées de #Bron. pic.twitter.com/avP63nTct1 — Damien Rieu (@DamienRieu) October 23, 2020

Les faits datent de l’automne 2020, lorsque l’ancien membre du Rassemblement National (RN) avait publié une première photo de Karim Benzema aux côtés de l’imam de Meaux (Seine-et-Marne) Nourdine Mamoune, interrogé après l’assassinat de Samuel Paty. « Intéressant de découvrir que Karim Benzema fréquente l’imam Nourdine Mamoune qui vient d’être perquisitionné, avait lâché Damien Rieu sur Twitter. Vivement que la justice s’intéresse aussi au financement des mosquées de Bron (ville d'origine de Benzema dans le Rhône). »

Une assimilation qui ne passe pas

Je crois que @Benzema veut nous faire passer un message. pic.twitter.com/yLOmuLHrD8 — Damien Rieu (@DamienRieu) November 22, 2020

Un mois plus tard, en novembre 2020, le militant du parti d’Eric Zemmour avait affiché une nouvelle photo de Karim Benzema l’index en l’air, un signe de foi dans l’islam, en la comparant à d’autres images de djihadistes. « Je crois que Karim Benzema veut nous faire passer un message », commentait Damien Rieu. A l’époque, l’avocat du joueur Me Sylvain Cormier l’avait accusé d’alimenter la haine et d’assimiler l’ancien Lyonnais à un terroriste, d’où la plainte déposée. Mais la poursuite judiciaire n’a pas l’air d’inquiéter Damien Rieu qui, ce mardi, toujours sur le réseau social, rappelait qu’il n’avait perdu aucun procès jusqu’ici. Un nouveau défi lancé à KB9.