Yamal convoqué à 16 ans, l’Espagne nargue le Maroc

Par Eric Bethsy

Très en vue avec le FC Barcelone, le jeune Lamine Yamal a été convoqué avec l’Espagne pour la première fois. Une grande satisfaction pour le sélectionneur Luis de la Fuente, ravi d’avoir convaincu l’ailier convoité par le Maroc.

C’est confirmé, Lamine Yamal a bien reçu sa première convocation en Espagne. Contrairement à ses coéquipiers Ansu Fati et Ferran Torres, l’ailier du FC Barcelone a séduit le sélectionneur Luis de la Fuente avant les matchs des éliminatoires de l’Euro 2024 en Géorgie et contre Chypre (les 8 et 12 septembre). La fin d’un feuilleton durant lequel le jeune talent de 16 ans, grâce à ses origines, était également annoncé au Maroc. La Fédération espagnole a même dû se déplacer en Catalogne pour éviter de perdre le Blaugrana.

🇪🇸 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Esta es la convocatoria de la Selección para la clasificación a la EURO 2024



⚔️ Jugarán los siguientes partidos:



🆚 Georgia 🇬🇪 (8 sept.)

🆚 Chipre 🇨🇾 (12 sept.)



✅ LAMINE YAMAL, junto a Abel Ruiz y Baena, principales novedades de la lista pic.twitter.com/vmpFOLi7TT — Diario SPORT (@sport) September 1, 2023

« On a eu une réunion avec lui à Barcelone et le garçon voulait clairement venir avec nous, a expliqué le sélectionneur Luis de la Fuente. Sur le plan footballistique, on est tous d'accord pour dire qu'il a un niveau exceptionnel. Il est béni des dieux, il est différent. Pour nous, l'âge n'a pas d'importance. On regarde les capacités et le niveau des joueurs. Il est prêt à jouer au plus haut niveau. Je n'ai jamais eu de doutes là-dessus. Pour moi il est génial, il n'y a pas de problème d'âge avec ces joueurs, ils avancent à un autre rythme et c'est le moment de lui faire confiance. »

La pression du Maroc

« Ce n'est pas facile de convaincre les joueurs quand ils subissent la pression de leur pays d'origine, a poursuivi le technicien de la Roja en conférence de presse. En sélection, il doit y avoir des joueurs qui ont envie d'être là. Ce qui est important avec Lamine, c'est qu'il veut être avec nous. C'est une valeur très importante pour l'avenir de l'Espagne, il faut miser sur lui. » Sans doute une déception pour les Lions de l’Atlas qui espéraient attirer un jeune particulièrement prometteur.