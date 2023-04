A 15 ans, Lamine Yamal entre dans la légende de Barcelone

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

A seulement 15 ans, Lamine Yamal est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du FC Barcelone en Liga. La pépite de la Masia a disputé les dernières minutes du match contre le Betis, avant peut-être de nombreuses autres dans le futur.

Voilà un record du FC Barcelone qui n'appartiendra jamais à Lionel Messi. Ce samedi 29 avril 2023, Lamine Yamal a marqué l'histoire du Barça face au Betis Seville. La jeune pousse de la Masia est entrée en jeu lors du succès 4-0 des Catalans sur les Andalous, devenant le plus jeune joueur de l'histoire du Barça à jouer en Liga. Yamal n'est âgé que de 15 ans, 9 mois et 16 jours, étant né le 13 juillet 2007 ! Une précocité d'autant plus remarquable dans un grand club comme le FC Barcelone où les jeunes talents de la Masia restent nombreux à ne pas approcher le monde professionnel à la fin de leur formation.

Yamal a séduit Xavi dans le présent et pour l'avenir

Si Lamine Yamal a battu un record vieux de 82 ans (16 ans, 9 mois et 5 jours pour Vicenç Martinez en octobre 1941), ce n'est pas le fruit du hasard. En effet, il n'est pas arrivé à la dernière minute dans le groupe de Xavi. Le jeune ailier droit espagnol avait déjà réussi à faire son trou dans le groupe professionnel après plusieurs semaines d'entraînement convaincantes. Cela lui avait permis d'être convoqué une semaine avant dans le groupe blaugrana pour la réception de l'Atletico Madrid. Xavi le reconnaît ouvertement, il est un très grand fan du joueur.

15-year-old Lamine Yamal becomes the youngest player to debut for Barça in the 21st century! #MadeInLaMasia pic.twitter.com/oBgYfilGwr — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 29, 2023

« En juillet, il aura 16 ans. Il a de la personnalité, un talent inné, une dernière passe, il est fort... il peut marquer une étape importante dans le club. J'ai parlé avec lui. Il n'a pas peur. Il est reconnaissant, heureux. Les nouvelles générations n'ont pas peur, elles ont confiance en elles. Il a fait de superbes entraînements », a commenté l'entraîneur catalan pour justifier la confiance mise en Yamal. Un premier match qui en appelle d'autres pour le jeune prodige, à en croire Marca. Le quotidien espagnol indique que le Barça travaille fort pour le prolonger rapidement et lui faire un contrat en béton armé. Le club catalan connaît ses forces mieux que quiconque et sait qu'il peut produire lui-même le futur Messi. C'est le pire que l'on souhaite à Lamine Yamal.