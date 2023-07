Wanda Nara atteinte d'une leucémie ‍? L'Argentine en larmes

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis quelques années maintenant, Wanda Nara s'est imposée comme une femme de pouvoir respectée dans le monde du football. Son personnage et son couple avec Mauro Icardi passionnent aussi beaucoup.

Wanda Nara, Mauro Icardi, Mauro Icardi, Wanda Nara. Pas une semaine ne passe sans que l'un des deux tourtereaux ne fasse parler de lui. Parfois, les deux s'en donnent à coeur-joie pour alimenter les gazettes people. Il faut dire que leur couple a de quoi faire parler, entre ruptures, tromperies et jeux de pouvoir. Car Wanda Nara a longtemps été l'agent officiel de son mari, ce qui a parfois compliqué les choses pour le footballeur argentin. Aujourd'hui en Turquie du côté de Galatasaray, l'ancien de l'Inter a retrouvé du plaisir après des mois compliqués au PSG. Il se dit que son transfert définitif à Istanbul est même imminent. Cependant, l'officialisation tarde et la raison pourrait être très simple.

La crainte est énorme

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wanda nara (@wanda_nara)

Selon les informations des médias argentins, Wanda Nara pourrait malheureusement souffrir d’une leucémie. La jeune femme de 36 ans passera dans les prochaines heures des examens complémentaires à Buenos Aires. Le journaliste Jorge Lanata s'est récemment exprimé sur le sujet en indiquant : « Elle avait la rate très enflée et ils vont faire une ponction de moelle osseuse pour finir de diagnostiquer ce qui est déjà public mais secret ». Le média Todo Noticias ajoute lui : « La leucémie fait partie des possibilités, mais nous savons qu'il y a des cas de cette maladie qui ont une très grande chance de guérison ». Wanda Nara, tout comme la presse argentine, en saura donc très rapidement plus. Nul doute qu'en cas d'hospitalisation prolongée et de traitements lourds, Mauro Icardi et son avenir en seraient bouleversés. Mais le plus important, dans ces cas-là, n'est pas le football.