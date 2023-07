PSG ‍: L’appel du pied de Wanda Nara pour Icardi

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

De retour suite à son prêt à Galatasaray, Mauro Icardi ne devrait pas rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. L’attaquant argentin va étudier les offres à sa disposition, et peut-être plus particulièrement celles venues d’Italie.

En grande difficulté avant son départ l’été dernier, Mauro Icardi s’est bien relancé en Turquie. L’attaquant prêté par le Paris Saint-Germain, auteur de 22 buts et 7 passes décisives en championnat, a été l’un des grands artisans du sacre de Galatasaray. Bien sûr, ses performances n’effaceront pas son statut d’indésirable dans la capitale française. De toute façon, la presse transalpine sent l’Argentin désireux de retrouver l’Italie. Ce que semblent confirmer les propos de sa femme et agent Wanda Nara.

Wanda Nara annonce un retour en Italie

« Je ne m'attarde pas trop sur la nostalgie de la vie que j'ai eue en Italie parce que je sais que Mauro et moi reviendrons, a confié au magazine Gente la présentatrice de Masterchef en Argentine. C'est un pays où nous étions et où nous serons toujours heureux. Aujourd'hui, si vous me trouvez un peu fatiguée, je vous dirais oui, il me manque ce que je faisais en Italie et en France. Mais la réalité, c'est que je suis contente de Masterchef et de tout ce qui m'arrive, et je ne regrette rien. Et je reçois des offres d'emploi toujours plus intéressantes. »

« Mais d'un autre côté, je suis une femme qui vit toujours liée au présent et aujourd'hui le mien est en Argentine. Ma maison de campagne à Milan ? Nous l'avons toujours, a rappelé la représentante de Mauro Icardi. Les personnes qui s'occupent de nos animaux y vivent. C'est un endroit que nous aimons tous et où nous voulons toujours revenir. » L’appel du pied lancé, l’ancien joueur de l’Inter Milan, à un an de la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, n’a plus qu’à attendre les propositions.