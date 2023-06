Vinicius Junior victime de racisme, la FIFA intervient enfin

Dans : Foot Mondial.

Par Adrien Barbet

Cette saison, Vinicius Junior a encore une fois été victime de racisme dans un stade, à Valence. Le joueur du Real Madrid a protesté contre les instances qui gèrent le football et leur manque de réaction. Gianni Infantino a décidé d'agir.

Le 21 mai dernier, à l'occasion du match de Liga entre Valence et le Real Madrid, Vinicus Junior a été victime de racisme. Depuis que le Brésilien évolue en Espagne, c'est un problème fréquent auquel il doit faire face. L'attaquant de 22 ans a déjà demandé plusieurs fois à Javier Tebas, le président de la Liga de prendre mes mesures plus strictes pour stopper les actes racistes dans le championnat espagnol. En vain. Gianni Infantino a pris la décision de monter un comité spécial antiraciste de la FIFA composé de joueurs qui vont pouvoir suggérer des sanctions plus lourdes pour les comportements discriminatoires dans le football. Le président de la FIFA s'est exprimé dans une interview au journal Reuters sur ce groupe qui sera dirigé par Vinicius Junior et de la mise en place de futures sanctions applicables dans tous les championnats.

Gianni Infantino donne les pleins pouvoirs à Vinicius

A cada rodada fora de casa uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos... Tudo registrado.



Mas o discurso sempre cai em “casos isolados”, “um torcedor”. Não, não são casos isolados. São episódios… pic.twitter.com/aSCMrt0CR8 — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

« Il n'y aura plus de football avec du racisme dedans. Les jeux doivent être arrêtés immédiatement lorsque cela se produit. J'ai demandé à Vinicius de diriger ce groupe de joueurs qui présentera des punitions plus strictes contre le racisme qui seront plus tard mises en œuvre par toutes les autorités du football du monde entier. Nous devons entendre les joueurs et ce dont ils ont besoin pour travailler dans un environnement plus sûr. Nous sommes très sérieux à ce sujet. Nous mettrons en œuvre des punitions très brutales et sévères pour mettre fin une fois pour toutes au problème du racisme dans le football. Nous ne pouvons plus tolérer le racisme. En tant que président de la FIFA, je pense que j'avais besoin d'en parler personnellement avec Vinicius. (...) Un acte de racisme est un acte criminel. À partir de maintenant, la FIFA prendra également des mesures juridiques avec les autorités locales, nous nous joindrons aux plaintes déposées devant la justice locale » a déclaré le dirigeant helvético-italien au sujet du problème du racisme dans le football. Vinicius Junior aura ainsi l'occasion de diriger ce groupe et de proposer des sanctions pour éradiquer le fléau qui touche encore trop le monde du football.