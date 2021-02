USA : Messi et Ronaldo à Miami, le projet fou de Beckham !

Dans : Foot Mondial.

Tandis que l'on ne sait pas où Lionel Messi jouera la saison prochaine, David Beckham pourrait réussir un énorme coup pour le compte de l'Inter Miami dont il est le propriétaire.

C’est un fantasme pour l’ensemble des amateurs de football, et peut-être l’occasion de mettre un terme aux polémiques entre les pro-CR7 et les pro-Messi, la presse anglaise affirme que du côté de Miami, où il possède le club de Major League Soccer, David Beckham envisage très sérieusement de recruter les deux stars mondiales du football. Alors que la saison va reprendre en avril en MLS, le propriétaire anglais de l’Inter Miami estime que l’association entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, qui arrivent doucement mais surement en fin de carrière, est susceptible d’apporter encore plus d’éclat au championnat nord-américain et David Beckham pense pouvoir réussir ce qui serait une énorme opération sportive et médiatique.

Interrogé sur la politique sportive qu’il entend développer à l’Inter Miami, la légende anglaise a reconnu qu’il voulait réussir à associer des jeunes footballeurs sortis du centre de formation, mais également recruter des stars. « Nous avons déjà des joueurs comme Gonzalo Higuain et Blaise Matuidi qui ajoutent du faste et du glamour, mais nous voulons aussi avoir l'opportunité de faire venir d’autres grands noms à l'avenir. Leo (Messi) et Cristiano (Ronaldo) ont été évoqués, ces sont deux joueurs qui ont été au sommet de leur forme et ont été les meilleurs au cours des 15 dernières années grâce à un travail acharné. Il y a très peu de chance derrière cela, c’est d’abord du travail. Et c’est ce que j’apprécie. Les fans veulent voir des grandes stars, et cela serait formidable des les avoir », a confié David Beckham. Il n’en fallait pas plus pour que les rumeurs circulent, d’autant plus que Lionel Messi sera libre en fin de saison et que la Juventus pourrait financièrement céder Cristiano Ronaldo.