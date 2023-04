Toujours plus pour Zidane, l'Arabie Saoudite disjoncte

Dans : Foot Mondial.

L'avenir de Zinedine Zidane fait toujours autant parler la planète football. En plus du PSG, l'Arabie saoudite aimerait s'attacher les services du champion du monde 98.

Zinedine Zidane est toujours sans contrat depuis son départ du Real Madrid en 2021. Le Français a été annoncé un peu partout mais il peine à trouver chaussure à son pied. Il faut dire qu'il a récemment connu un coup dur, avec la prolongation de contrat de Didier Deschamps avec l'équipe de France jusqu'en 2026, lui qui rêvait de reprendre les rênes des Bleus. Zidane ne veut pas se précipiter sur son choix et a déjà décliné pas mal de propositions, comme le Brésil, les Etats-Unis ou encore la Premier League. Il y a des chances en revanche de le voir entrainer la Juventus Turin ou encore le Real Madrid. Pour le PSG, la donne s'annonce difficile au vu de la concurrence mais aussi de l'histoire marseillaise de Zidane. Et plus du PSG, un autre outsider veut maintenant se mêler au dossier Zidane : l'Arabie saoudite.

Zidane, une offre impossible à refuser ?

Selon des informations relayées par Marca, Al-Nassr a un rêve en tête, à savoir celui de faire venir Zidane pour entrainer sa formation et reformer un duo de choc avec Cristiano Ronaldo. Pour convaincre le champion du monde 98 de signer, Al-Nassr est disposé à frapper fort financièrement puisqu'un contrat de deux ans assorti d’un salaire annuel de 60 millions d'euros attend Zidane à Riyad. De quoi faire sans doute réfléchir la légende française, qui pourrait occuper le poste en attendant de trouver mieux, tout en remplissant le compte en banque. La réponse devrait tomber sous peu, alors qu'Al-Nassr se cherche un entraineur depuis le départ de Rudi Garcia. On devrait aussi en savoir plus rapidement concernant les avenirs de Massimiliano Allegri et de Carlo Ancelotti, que certains pensent sur le départ du côté de la Juve et du Real Madrid. Le PSG, de son côté, va prochainement tenir une réunion du côté de Doha. Mais Zidane parait inaccessible pour le Qatar.