Zidane en Arabie Saoudite, le PSG en larmes

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Zinedine Zidane est la priorité absolue du club de Cristiano Ronaldo : Al Nassr. La formation saoudienne vient de se séparer de Rudi Garcia et cible l'entraineur français, qui fait rêver Nasser Al-Khelaïfi depuis longtemps. Encore raté pour le PSG ?

Le club d’Al-Nassr vient de virer Rudi Garcia et se retrouve donc sans entraineur. Cela ne devrait pas durer bien longtemps tant la perspective de diriger le club d’Arabie Saoudite avec l’un des plus gros budgets de la planète peut faire saliver du beau monde. Selon plusieurs échos, Cristiano Ronaldo aurait même son mot à dire quant au nom du futur entraineur de la formation actuellement deuxième du championnat local, et qui prend le risque de subir l’affront d’avoir le quintuple Ballon d’Or dans ses rangs sans pouvoir remporter le titre.

Zidane en tête d'une liste de prestige

Cristiano Ronaldo solidaire avec Rudi Garcia https://t.co/WiiJyEA1Th — Foot01.com (@Foot01_com) April 13, 2023

Pour remédier à cela, Al-Nassr envisage aussi de frapper très fort en ce qui concerne le recrutement d’un entraineur. Selon le média américain CBS, qui s’est penché sur les volontés de la formation saoudienne, deux entraineurs font rêver les propriétaires du club de Riyad. Il s’agit de Zinedine Zidane et José Mourinho. Deux noms qui ne doivent pas déplaire à Cristiano Ronaldo, qui a vécu de grandes heures avec le Français, et a connu des moments plus difficiles avec son compatriote, même si les choses se sont calmées ces dernières années.

Al-Nassr are targeting Zinedine Zidane and Jose Mourinho as their next manager after sacking Rudi Garcia, CBS Sports understands. 👀 pic.twitter.com/AP6Mh7LYn8 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 13, 2023

Le recrutement le plus simple, mais aussi le plus spectaculaire, serait de convaincre Zizou de rejoindre le championnat saoudien. L’entraineur français, qui n’a pour le moment jamais entrainé ailleurs qu’au Real Madrid, est libre de tout engagement. Sa situation fait saliver du beau monde, mais il n’est pas du genre à faire un choix qui ne correspond pas à ce qu’il recherche, et repousse ainsi régulièrement les formations de Premier League. Entrainer en Italie est une possibilité pour l’ancien meneur de jeu de la Juventus Turin, mais il y a un club qui le courtise par-dessus tout, et c’est le Paris SG.

Encore ce jeudi, Marca évoquait le rêve de Nasser Al-Khelaïfi d’enfin convaincre le champion du monde 1998, véritable icône du football français, d’être à la tête du projet sportif du club de la capitale. Le dirigeant qatari, qui avait déjà été très déçu de voir que Thomas Tuchel avait été recruté par le Bayern Munich alors qu’il pensait à le faire revenir, aurait du mal à digérer une nouvelle déception. Surtout que le forcing avait déjà été fait pour convaincre Zidane de venir lors de l’été 2022, mais la perspective de devenir sélectionneur de l’équipe de France avait tout arrêté.

Une offre orale effectuée

C’est désormais un projet complètement différent qui pourrait éloigner Zidane du Paris SG. Des fonds illimités et une totale liberté sur le recrutement pourraient convaincre le Français de signer à Al-Nassr, même si c’est surtout l’énorme contrat et le fait de bénéficier d’un cadre de vie beaucoup moins stressant qu’en Europe qui pourraient peser dans la décision finale de Zizou. Pour le moment, il s’agit en tout cas de la grande volonté des dirigeants saoudiens, qui savent souvent trouver les arguments pour convaincre les stars de rejoindre leur projet. La chaine américaine affirme en tout cas qu’un premier contact a été pris avec l’entourage de l’entraineur français, avec une proposition orale d’effectuée ces dernières heures dans la foulée du limogeage de Rudi Garcia. A peaufiner donc même si le club de Riyad attend une réponse rapide, sachant que José Mourinho, Jorge Jesus et Marcelo Gallardo sont les prochains sur la liste des possibles entraineurs d’Al-Nassr.