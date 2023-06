Tata Martino retrouve Lionel Messi à l'Inter Miami

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Tata Martino, qui a notamment été sélectionneur de l'Argentine entre 2014 et 2016, a été nommé entraîneur de l'Inter Miami, où il va retrouver Lionel Messi. L'entraîneur argentin de 60 ans était aussi passé par le Barça, l'Atalanta et plus récemment le Mexique.