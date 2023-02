Séismes en Turquie : Deux footballeurs parmi les victimes ?

Dans : Foot Mondial.

Par Claude Dautel

Parmi les très nombreuses victimes des deux tremblements de terre qui ont touché ce lundi la Turquie et la Syrie, il y aurait deux footballeurs professionnels.

Alors que le bilan des deux séismes qui ont touché ces dernières heures la Turquie et la Syrie dépasse les 2.000 morts, deux footballeurs professionnels seraient à compter au nombre des victimes. En effet, la presse locale rapporte la disparition de Christian Atsu, l’attaquant international ghanéen qui évolue à Hatayspor. Agé de 31 ans, Christian Atsu a rejoint le club qui évolue dans le championnat de Turquie il y a seulement six mois, après avoir débuté au FC Porto, club qu’il avait quitté en 2013 pour rejoindre Chelsea. Le joueur, qui compte 60 sélections avec le Ghana, a ensuite enchaîné les équipes, évoluant notamment à Everton, Bournemouth, Malaga, Newcastle et enfin Al-Raed, qu’il a quitté libre en septembre dernier pour rejoindre Hatayspor.

Un gardien de but mort sous les décombres

D’autre part, Ahmet Eyüp Türkaslan, gardien de but du club de Matalyaspor, est lui annoncé comme étant pris dans les décombres de sa maison, et ne donne plus signe de vie, alors que sa compagne a été sauvée par les secours. Agé de 28 ans, Ahmet Eyüp Türkaslan a fait toute sa carrière en Turquie. C'est son club qui a annoncé ce lundi midi la mauvaise nouvelle.