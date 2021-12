Lionel Messi bouleversé par cette terrible nouvelle

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

Lionel Messi n'a pas masqué son émotion en revenant sur l'annonce par Sergio Agüero de la fin brutale de sa carrière de footballeur.

Le monde du football en a eu la confirmation ce mercredi, Sergio « Kun » Agüero a du mettre un terme prématuré à sa carrière en raison de problèmes cardiaques décelées récemment à Barcelone. L’attaquant argentin, surtout connu pour son passage glorieux à Manchester City et sa révélation du côté de l’Atlético Madrid, a terminé sa carrière plus tôt que prévu. A 33 ans, il a toutefois pu soulever un dernier trophée majeur l’été dernier, avec la Copa America remportée aux côtés de Lionel Messi et d’Angel Di Maria. Le septuple Ballon d’Or a tenu à rendre hommage à son compatriote, qu’il a plusieurs fois croisé sur les terrains, et avec qui il a notamment remporté les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Un message poignant de la part de l’attaquant du PSG, qui souhaite le meilleur au « Kun » dans cette nouvelle vie à cause de cette carrière brutalement stoppée par ses ennuis médicaux.

Toute une carrière passée ensemble

« Pratiquement toute une carrière passée ensemble, Kun... Nous avons vécu de très beaux moments et d'autres qui ne l'étaient pas, tous nous ont fait nous unir de plus en plus et être plus amis. Et nous allons continuer à les vivre ensemble en dehors du terrain. La grande joie de soulever la Copa América il y a si peu de temps, tous tes exploits obtenus en Angleterre… Et la vérité c’est que ça fait très mal de voir que tu dois arrêter de faire ce que tu aimes le plus à cause de ce qui t’es arrivé. Tu continueras sûrement à être heureux, car tu es une personne qui transmet le bonheur et ceux d'entre nous qui t’aiment seront avec toi. Maintenant, une nouvelle étape de ta vie commence et je suis convaincu que tu vas la vivre avec le sourire. Tout le meilleur dans cette nouvelle étape !!! Je t'aime beaucoup, mon ami, ça va beaucoup me manquer d'être sans toi sur le terrain, quand je me retrouverai avec l'équipe nationale !!! », a livré La Pulga dans un message sur Instagram. Un bel hommage à celui qui vient de tenir une conférence de presse émouvante pour annoncer à tout le monde que le football de haut niveau était terminé pour lui.