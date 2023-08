Scandale en Espagne, le président de la Fédération dérape avec une joueuse

Dans : Foot Mondial.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche, l'Espagne a remporté la Coupe du monde féminine en prenant le meilleur (1-0) sur l'Angleterre. A la fin de la rencontre, une séquence a choqué le monde du ballon rond.

L'Espagne a réussi l'exploit de remporter la Coupe du monde féminine ce dimanche en battant l'Angleterre sur un but d'Olga Carmona. C'est le premier sacre de l'histoire de la Roja. Les Espagnoles ont bien fêté ce titre et forcément, cette victoire a fait le bonheur de la Fédération Espagnole de Football. Un peu trop peut-être. En effet, à la fin de la rencontre, au moment de la remise des médailles, le président de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales, a échangé un baiser volé sur les lèvres de Jenni Hermoso. Et ce n'est pas tout, puisque Rubiales a aussi eu des comportements quelque peu étranges avec chaque joueuse, allant parfois jusqu'à insister en les prenant dans ses bras pendant une période un peu trop longue.

Rubiales va trop loin, scandale en Espagne

🗣️ Jennifer Hermoso sur le baiser de Luis Rubiales : "Je n'ai pas aimé"pic.twitter.com/zArtGYeFnc — LigActu 🇪🇸 (@LigActu) August 20, 2023

A noter que face à cette polémique, Jenni Hermoso s'est exprimée en disant qu'elle « n'a pas apprécié » le baiser du président de la Fédération espagnole. D'après RMC, certains parlent « d’agression sexuelle », alors que les médias espagnols n'ont connaissance d'aucune liaison entre les deux personnes. Reste à savoir si des sanctions seront prises à l'encontre de Luis Rubiales qui a agi sous les yeux de la reine Letizia et de sa fille Sofia. Pas une belle publicité en tout cas pour le monde du football, alors que la sélection espagnole marquait l'histoire de son football. Chez les messieurs, la Roja avait déjà goûté à une Coupe du monde. C'était en 2010 en Afrique du Sud face aux Pays-Bas grâce à un but d'Andrès Iniesta.