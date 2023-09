Sans Messi mais avec Zidane, Miami perd l’US Open Cup

L’Inter Miami avait l’occasion de déjà rafler son deuxième titre de l’ère Lionel Messi ce mercredi soir à l’occasion de la finale de l’US Open Cup contre Houston. Un mois après la victoire en Leagues Cup, la franchise de Floride recevait donc son adversaire texan pour ce dernier match de la compétition, une sorte de Coupe des Etats-Unis alors que la Leagues Cup ne conviait que les équipes professionnelles. Une rencontre disputée sans Lionel Messi, forfait de dernière minute pour une fatigue musculaire qui le prive de compétition ces derniers jours.

Zinedine Zidane in Miami for the US Open Cup Final.



He was with David Beckham at Real Madrid between 2003-06.⚪️ pic.twitter.com/pfd7dh6tnr