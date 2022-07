Sadio Mané élu Ballon d'Or africain devant Salah et Mendy

Dans : Foot Mondial.

Par Corentin Facy

Jeudi soir, la CAF organisait sa grande soirée de remise du Ballon d’Or africain. Et sans surprise, c’est Sadio Mané qui a raflé la mise.

Auteur d’une superbe saison avec le Sénégal ainsi qu’avec Liverpool, Sadio Mané a logiquement été élu Ballon d’Or africain de l’année. Le nouvel attaquant du Bayern Munich devance son ancien coéquipier Mohamed Salah et le gardien de Chelsea, Edouard Mendy. « Comme je l’ai dit depuis le début je suis très content de le gagner car ce n’est pas facile. Je veux remercier mes coéquipiers car sans eux ça n’aurait pas été possible tout comme mon club et ma sélection. Je remercie tout le monde pour le soutien. Car ils sont tous derrière moi depuis le début et encore plus depuis la victoire à la CAN et la qualification au Mondial. Merci à eux » a commenté Sadio Mané, qui devra réussir son acclimatation au Bayern Munich afin de prétendre à gagner de nouveau ce titre la saison prochaine.