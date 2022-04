Ronaldo plus GOAT que Messi, et voilà les preuves !

Dans : Foot Mondial.

Par Mehdi Lunay

Samedi, Cristiano Ronaldo a aidé Manchester United à battre Norwich 3-2 en Premier League avec un triplé. Cette performance lui a permis de battre un nouveau record, celui du nombre de triplés. Pour Nabil Djellit, les talents de buteur du Portugais sont trop sous-estimés.

Si Cristiano Ronaldo a une armoire à trophées bien remplie avec le temps, sa collection de ballons de football ne doit pas être en reste non plus. En effet, samedi le Portugais de 37 ans n'a pas ménagé ses efforts pour faire plier Norwich en Premier League. Un but de renard, une tête sur corner et un coup-franc bien frappé lui ont permis de compléter un nouveau triplé. Il s'agit du 60e en carrière. S'il a pu récupérer un nouveau ballon après le match, il s'est surtout offert un nouveau record devenant le premier joueur de l'histoire du football à réaliser pareil performance.

Les buts placent Cristiano Ronaldo au sommet du foot mondial

Des chiffres stratosphériques pour un joueur qui a appris à les collectionner dans sa carrière. Son talent de buteur est maintenant indéniable et, depuis plusieurs mois, les records se sont accumulés pour CR7. Record du nombre de buts en sélection battu en octobre dont la marque a été placée à 115 buts. Record de buts en carrière tout court battu en mars dernier face à Tottenham et amené à 810 buts. Cristiano Ronaldo est un peu plus chaque jour dans le club des plus grands et, pour Nabil Djellit, la question est même de savoir s'il est le plus grand. En tout cas plus que pour Lionel Messi.

Donc Cristiano Ronaldo a mis plus de buts que Messi en club, plus de buts en sélection. Il a gagné plus de Ligues des Champions... Et pourtant pour beaucoup Messi est beaucoup plus grand... Les chiffres, eux, ne mentent pas. Cordialement. N.D. pic.twitter.com/MkJjcKj3Ks — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) April 16, 2022

« Donc Cristiano Ronaldo a mis plus de buts que Messi en club, plus de buts en sélection. Il a gagné plus de Ligues des Champions... Et pourtant pour beaucoup Messi est beaucoup plus grand... Les chiffres, eux, ne mentent pas. Cordialement. N.D », a posté le journaliste de France Football sur Twitter. Un raisonnement qui se tient même si les chiffres ne valent pas toujours le ressenti personnel et les émotions offertes par tel ou tel joueur. Une notion subjective qui lui attirera les foudres d'une partie des amoureux du football quand ses chiffres lui donneront l'adhésion de l'autre partie.