Ang : Ronaldo réveille Man United et marque l'histoire !

Dans : Premier League.

Par Mehdi Lunay

Premier League, 29e journée

Old Trafford (Manchester)

Manchester United bat Tottenham 3-2

Buts : Ronaldo (12e, 38e et 81e) pour Man United ; Kane (35e sur penalty), Maguire (72e csc) pour Tottenham

Auteur d'un seul but en 2022 jusque là, Cristiano Ronaldo s'est réveillé ce samedi face à Tottenham. Avec ce triplé inscrit, le Portugais devient le meilleur buteur de l'histoire avec 807 buts, deux de plus que le Tchécoslovaque Josef Bican (805). Manchester remonte à la quatrième place de Premier League avec 50 points et prend ses distances avec Tottenham septième (45 points).