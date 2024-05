Copa America ‍: Le Brésil vire Casemiro, Jesus et Richarlison

Dans : Foot Mondial.

Par Guillaume Conte

En vue de la Copa America qui se déroulera à partir du 20 juin aux Etats-Unis, le Brésil a déjà donné son groupe qui disputera cette épreuve regroupant l’Amérique du Sud mais aussi l’Amérique du Nord et Centrale pour cette édition.

Fernando Diniz a réalisé quelques choix forts, lui qui sera bien évidemment privé de Neymar. Mais plusieurs internationaux habituels comme Casemiro, Gabriel Jesus et Richarlison sont aussi rayés de la liste, qui comprend les joueurs du PSG Marquinhos et Beraldo en défense, et c’est tout concernant la Ligue 1. Les leaders seront Eder Militao (Real Madrid), Lucas Paqueta (West Ham), Bruno Guimaraes (Newcastle), Vinicius Jr (Real Madrid) et le jeune Endrick (Palmeiras), le seul joueur avec Arana à évoluer au pays et à faire partie de la liste.